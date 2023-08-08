“رفض العمل مرشدا للأمن”.. مواطن يتهم ضابطا مصريا بقتل شقيقه والداخلية تعلق

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن المواطن المصري رامي حسين قُتل في قسم شرطة دار السلام جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، نتيجة التعذيب.

وأمس الاثنين، اتهم محمد حسين (شقيق القتيل) أحد الضباط بقسم شرطة دار السلام التابع لمديرية أمن القاهرة بقتل شقيقه “رامي”، وفق سلسلة من المنشورات نشرها عبر حسابه على فيسبوك.

مواطن يتهم قسم #دار_السلام بقتل شقيقه.. ووزارة الداخلية المصرية تقول إن وفاته نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية"@ajmhashtag pic.twitter.com/OtIoVnGe5d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2023

ووفق أول المنشورات عن الواقعة، قال محمد “قسم دار السلام قتل أخويا” قبل أن يضيف منشورات أخرى على صفحته، كشف فيها أن شقيقه توفي نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت، بسبب رفضه العمل مرشدًا للأمن.

حيث كتب في المنشور الثاني عن الواقعة عبر صفحته “أخويا اتقتل. قسم دار السلام قتله”.

وأضاف محمد مع صورة لشقيقه رامي وهو محمول على نقالة ومضرَّج بدمائه “ذنبه إيه عشان يتقتل؟ عشان مرضيش يرشد. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ووجَّه محمد الاتهام إلى أحد الضباط بالمسؤولية عن مقتل أخيه، قائلًا “رامي أخويا اتقتل.. قسم دار السلام قتله.. عبد الرحمن رجائي ظلمه، وقسم دار السلام قتله”.

ووفق صحف محلية، فإن الرائد عبد الرحمن رجائي يشغل منصب معاون مباحث قسم شرطة دار السلام منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018.

بدورها، أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من جديد إلى تقريرها السابق المنشور عام 2021، والذي رصدت من خلاله الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون داخل القسم نفسه.

ولفتت الشبكة إلى تعدد الانتهاكات داخل قسم شرطة دار السلام بين “الضرب والتجريد من الملابس والأغطية”، الأمر الذي دفع بعض المحتجزين إلى محاولة الهروب من القسم، بعدما تحوَّل إلى مقرات دائمة لحفلات التعذيب، وفق وصف التقرير.

في المقابل، نفت وزارة الداخلية المصرية الاتهامات التي ساقها محمد حسين (شقيق القتيل)، وقالت في بيان “لا صحة لما تناولته عدد من الصفحات والقنوات، بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة”.

وأضافت الداخلية عبر صفحتها على منصة إكس (تويتر سابقًا) “المذكور (رامي حسين) محبوس احتياطيًّا بقرار من النيابة العامة منذ 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة، لحيازته 200 قرص”.

لا صحة لما تناولته عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة #دار_السلام بالقاهرة . وأن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من #النيابة_العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن #القاهرة إعتباراً من يوم (29) يوليو المنقضى (على ذمة… pic.twitter.com/y7iURahIIu — وزارة الداخلية (@moiegy) August 7, 2023

وأوضحت أن المتهم كان يعاني “مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى”، مؤكدة أنه شعر بحالة من الإعياء، وتم نقله إلى أحد المستشفيات.

واستندت الوزارة إلى عدد من المحتجزين والتقرير الطبي الذي أفاد بوفاته نتيجة “هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب”.

وعلَّق ناشطون على مواقع التواصل في مصر على الواقعة وسط تشكيك في رواية وزارة الداخلية، واتهامات بغياب الشفافية.

طبعًا هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب. وكان عنده سل وأمراض تانية ومحجوز وسط متهمين تانيين عادي.

بس خلينا في قصة الداخلية، مين اللي سأل "بعض من المتهمين"؟ الداخلية ولا النيابة؟ ولو النيابة ليه مش هي اللي مطلعة البيان؟ https://t.co/uDB4tjue12 — Lobna Darwish (@lobna) August 7, 2023

شخص أعلن إن أخوه "اتقتل" في قسم دار السلام.. هل من الموضوعية إني كإعلام أخد الادعاء ده كحقيقة مثبتة غير قابلة للنقاش وأذيع الخبر زي ما المطاريد عملوا؟ اللطيف إن أخوه ده بردو نشر فيديو للمتوفى وهو في الإسعاف، فاحنا هنا المفروض نصدق إن القسم عذب مواطن وقتله، وبعدين خرجه لأهله… — Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) August 7, 2023

المرض الوحيد اللي محدش لقى له علاج لحد دلوقت منذ عقود هو فيروس هبوط الدورة الدموية في أبنية وزارة الداخلية، والعجيب انه لا يصيب اي موظف او مجند او منتسب لقوة العمل في وزارة الداخلية! https://t.co/G8oFDKPXLJ — Ahm3d (@big_data_eng) August 7, 2023

ايوة كدا .. في تلات ايام بس .. وفاة مواطنين وعم تجار مخدرات .. واحد اتصاب في كتفه الشمال ومات وواحد حصله هبوط حاد في الدورة الدموية .. وللصدفة البحتة كل دا يحصل في وجود الداخلية .. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله .. وبعدين هي الصفحة هنجت على بيانات النفي دا انت هتعملوا ريكورد… — Khaled Shalaby (@_KhaledShalaby) August 7, 2023

مقتل مواطن على يد شرطة دار السلام .. تاني حادثة مقتل لمواطن على يد الشرطة في خلال ٣ أيام .. اطلاق يد البطش و الاجرام من السلطة دون محاسبة حولت حياة المصريين لجحيم و تهدد مستقبل و حاضر البلد #ارحل pic.twitter.com/sqGxKzEtf0 — Mohamed Abbas (@mohammad_abas) August 7, 2023