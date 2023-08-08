قيادي بحركة النهضة في تونس: السلطة تنكل بالمعارضين السياسيين (فيديو)

قررت السلطات التونسية، أمس الاثنين، استدعاء المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي للتحقيق معه أمام فرقة مقاومة الإهاب.

وروى الشعيبي تفاصيل الاستدعاء، وقال خلال لقائه في برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر “أعلمتني هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة، والمتكونة من مجموعة من المحامين، بأن القاضي المكلف بالتحقيق في هذه القضية، قد اتصل بهم وحدد موعدًا للتحقيق معي يوم الأربعاء في العاشرة صباحًا”، مؤكدًا أن سيمثل للتحقيق في الموعد المحدد.

ويرى الشعيبي أن استدعائه يأتي في إطار “مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 يوليو/تموز قبل عامين”، لافتًا إلى وجود العديد من حالات الاعتقال للناشطين السياسيين الذي وصل عددهم، وفقًا للشعيبي، إلى 50 معتقلاً في قضايا عدة.

"مسلسل استهداف المعارضين".. المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية يروي تفاصيل ما حدث معه#المسائية #تونس pic.twitter.com/syLFKVrF9L — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 7, 2023

وأضاف “كل هذه القضايا المفتعلة تأتي في إطار المحاسبة على ما يبديه هؤلاء الناشطين من آراء معارضة لهذا الانقلاب وتنادي بالعودة للنظام الديمقراطي، هذه قضايا سياسية، وليس لها علاقة بأي وقائع إجرامية”.

وتابع “وذلك على غرار قضية التآمر على أمن الدولة، التي وجهت فيها تهم لمجموعة من الناشطين والقادة السياسيين، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا أنهم كانوا يتواصلون فيما بينهم ويبحثون عن مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في إطار حقوقنا في التعبير والمتظاهر”.

كما يرى القيادي بحركة النهضة، أن هذه السلطة “تريد أن تتخلص من كل ما يمكن أن يعبر عن موقف معارض لها، لذلك سارعت بتلفيق مجموعة من التهم، ومضى على المعتقلين على ذمة هذه القضية نحو 6 أشهر، والقائمة فيها حوالي 30 شخصا آخر يجري التحقيق معهم تباعًا وربما سيحدث اعتقال لبعضهم لإلحاقهم بقائمة المعتقلين على هذه القضية”.