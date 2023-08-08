“ليس مجرد كارثة عابرة”.. الخوذ البيضاء تنشر حصيلة عملياتها بعد 6 أشهر من الزلزال المدمر

قالت منظمة الدفاع المدني السوري في شمالي البلاد المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، إنها تواصل عمليات إعادة الحياة وتأهيل المرافق الحيوية والأساسية، بعد مرور 6 أشهر على كارثة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

ثوانٍ قليلة كانت كفيلة بتغيير حياة آلاف الناس ومعالم عشرات القرى والبلدات، كان الزلزال حدثًا كارثيًّا ترك أثرًا دائمًا على المناطق المتضررة، ومنها شمال غربي سوريا التي تعاني كارثة أكبر متمثلة في حرب روسيا والنظام المستمرة منذ أكثر من 12 عامًا.

لم يتسبب الزلزال في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب، بل شكّل أيضًا تحديات طويلة الأجل أمام التعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة، وعجز المجتمع الدولي في الاستجابة وتغافله عن تسييس المساعدات الإنسانية، حسب تقرير للخوذ البيضاء.

وأفادت الخوذ البيضاء بأنها أزالت أكثر من 422 ألف متر مكعب من الأنقاض ضمن 133 تجمعًا سكنيًّا، وفتحت طرقًا بطول 210 كيلومترات في 216 تجمعًا سكنيًّا.

وأشارت إلى أنها “نفّذت أكثر من 610 عمليات هدم سقف أو جدار بحجم يتجاوز 26 ألف متر مكعب ضمن 103 تجمعات سكانية لحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن انهيار الأسقف والجدران في المباني المتضررة والمنشآت العامة والمدارس”.

وقالت إنه خلال هذه الفترة، كثفت من مشروعات البنية التحتية بمختلف مجالاتها لتوفير بيئة مناسبة للحياة الكريمة للسوريين في شمال غربي البلاد.

ومن هذه المشروعات، مشروع شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفر كرمين- الكمونة في ريف حلب الغربي الذي يخدم أكثر من 7 آلاف منزل، ومشروع تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 مترًا على طريق سرمدا- البردقلي شمالي إدلب، توفر خدمة الإصحاح لأكثر من 6 آلاف مدني.

مرت ستة أشهر على الزلزال، الساعات والأيام كانت ثقيلة، في كل بيت ترك جرح،ثوانٍ قليلة كانت كفيلة بتغيير حياة آلاف الناس ومعالم عشرات القرى والبلدات.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا #إدلب #حلب pic.twitter.com/IMoee1glMl — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 6, 2023

وأوضحت أنه في إطار الجهود المشتركة للتحالف العملياتي المُشكَّل في 25 مارس/آذار الماضي، والمكوَّن من “المنتدى السوري” و”الدفاع المدني” و”الجمعية الطبية السورية الأمريكية” (سامز)، أطلق أول مشروعاته لإعادة أكثر من 13600 طالب وطالبة إلى 23 مدرسة متضررة من خلال مشروع ترميم المدارس الذي بدأ في 6 مدارس بشمال غربي سوريا، لتصبح جاهزة مع بداية العام الدراسي المقبل.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مما خلَّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين، وسط دعم عربي متواصل للمتضررين.