“هل هذه عيشة؟”.. مسنّة سورية نازحة تصف الأوضاع بعد وقف الإمدادات الأممية (فيديو)

استطلعت الجزيرة مباشر آراء عدد من النازحين السوريين في أحد مخيمات ريف حلب بشأن فشل مجلس الأمن في تمديد التفويض الأممي لنقل المساعدات إلى سوريا.

وقال سكان المخيم، إن عدم إمدادهم بالمساعدات ضاعف معاناتهم وصعّب حياتهم، خاصة في ظل غلاء الأسعار وضعف رواتب عمال اليومية.

وقالت مسنّة سورية يبلغ عمرها 83 عامًا، إن انقطاع السلة الشهرية أثر فيهم كثيرًا، وإنها لا تستطع وصف الأوضاع في ظل وقف الإمدادات الغذائية لأنها “حياة يصعب وصفها”.

وأضافت “ابني لديه 7 أولاد ويعمل عتالًا، يوميته 30 ليرة، أي يزيد عن 1 دولار قليلًا، في الشهر يحصل على ما يقارب 50 دولارا، ماذا ستكفي 50 دولارا في الشهر؟ كل يوم 4 ربطات خبز فقط نأكلها”.

جدارية في مخيم بريف #إدلب الشمالي، تندياً بالفيتو الروسي ورفضاً لتحكم نظام الأسد بالمساعدات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/jNznXDLQt3 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 8, 2023

وأعادت النازحة السورية المسنّة إلى الأذهان مصطلحات استخدمها الفلسطينيون أثناء النكبة وتهجيرهم قسرًا من بلداتهم.

وقالت بأسى “هل هذه عيشة؟ دشّرنا -تركنا- بيوتنا، ودشرنا كل شيء خلفنا، كل ما نقول هانت ونشم الهواء واقتربت عودتنا لبلادنا، نعود للخلف، وتصعب الأوضاع، نأمل من الله العودة”.

وتدخل مساعدات الأمم المتحدة إلى شمال غربي سوريا بشكل رئيسي عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بموجب القرار (2672) الصادر من مجلس الأمن الدولي، الذي يتيح إيصال الدعم الإنساني من دون موافقة دمشق.

"نطالب بكل اللهجات وكل اللغات بعدم إدخال المساعدات عن طريق النظام"

مهجرون في مخيمات الشمال السوري ينددون بتوقف المساعدات الإنسانية ويطالبون بعدم تسييسها وتحكم نظام الأسد بها وهو الذي هجرهم وقتل ذويهم.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Avn8VcV29W — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) August 7, 2023

لكن مجلس الأمن أخفق مؤخرًا في الاتفاق على تمديد الآلية الرئيسية بإدخال المساعدات عبر المعبر، بعدما استخدمت روسيا -أبرز داعمي سوريا- حق النقض (الفيتو) لمنع تمديد العمل بالتفويض 9 أشهر.

ويعيش النازحون معاناة كبيرة أخرى تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وانعدام وسائل التبريد، ويصاب أكثرهم بأمراض بسبب انتشار الحشرات وانعدام وسائل النظافة.