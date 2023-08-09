إصابة 25 في انفجار بمصنع شمال شرقي موسكو (فيديو)

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن 25 أصيبوا، اليوم الأربعاء، في انفجار مصنع بمقاطعة موسكو نُقل 2 منهم إلى المستشفى.

وحدث الانفجار بمصنع للبصريات في منطقة سيرجيف بوساد التي تبعد 50 كيلومترًا شمال شرقي موسكو.

وأظهرت لقطات تصاعد عمود كبير من الدخان، وتهشم نوافذ مبان مرتفعة. وذكرت تاس أن السلطات أمرت بإخلاء المنشأة.

ويُنتج المصنع معدات بصرية، وتُعَد قوات الأمن الروسية من بين عملائه.

ونقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ القول إنها لا تشتبه في أن الانفجار حدث جرّاء هجوم طائرة مسيّرة أوكرانية. ووقع كثير من تلك الهجمات في موسكو ومحيطها في الأسابيع والأشهر الأخيرة.

وكانت روسيا قد أعلنت أنها أسقطت طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء، إحداهما قرب مطار رئيسي إلى الجنوب من العاصمة والأخرى إلى الغرب منها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “أُحبطت محاولة من جانب النظام في كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيّرتين فوق أراضي منطقة موسكو”. وأضافت “دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيّرتين”.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن إحدى الطائرتين جرى إسقاطها قرب دوموديدوفو، حيث يقع واحد من أكبر المطارات الدولية الروسية، والأخرى قرب طريق مينسك السريع.