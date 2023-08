الأمم المتحدة تعلن عن اتفاق مع دمشق لاستمرار استخدام معبر باب الهوى

أعلنت الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم مع حكومة النظام السوري يتيح إيصال المساعدات لمدة 6 أشهر عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وطوال السنوات الماضية، شكّل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا المعبر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من دون موافقة دمشق، بموجب القرار (2672) الصادر من مجلس الأمن الدولي.

ونبَّهت منظمات إنسانية عدة خلال الأسابيع الماضية إلى مخاطر مترتبة على السماح لدمشق بالتحكم في إدخال المساعدات، خشية تسييسها وحرمان المحتاجين منها.

وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير “يرحب بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الأمم المتحدة والحكومة السورية على مواصلة استخدام معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر، لايصال مساعدة إنسانية حيوية إلى ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا”.

