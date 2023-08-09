بريطانيا تعلن عن اتفاق مع تركيا لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين إلى أوروبا

أعلنت المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا لـ”القضاء على شبكات التهريب” في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، في مشروع يهدف إلى تعزيز تبادل البيانات بين البلدين.

وينص الاتفاق الذي كُشف عنه مساء الثلاثاء، على إنشاء الشرطة التركية “مركز تميّز” بدعم من لندن، مع تسهيل تبادل البيانات في ما يتعلّق بالهجرة بشكل خاص.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان: “كما أوضحت، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لسحق شبكات التهريب ووقف الزوارق” التي تنقل مهاجرين.

وأضافت: “ستسمح شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرّب، لأجهزتنا بالعمل معًا في هذه القضية الدولية”.

وفي خضم أزمة غلاء المعيشة، وقبل عام من انتخابات حاسمة لحزب المحافظين الحاكم، تؤكد الحكومة البريطانية أن مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية، كما تزيد من عدد الإعلانات التي من المفترض أن تسهم في تقليل عدد العابرين عبر بحر المانش، ولكن حتى الآن دون جدوى.

ومن المتوقع أن يعزّز “مركز التميّز” الجديد في تركيا التعاون لمنع انتقال زوارق المهاجرين عبر أوروبا.

تبادل المعلومات الاستخباراتية

ورفض وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، الأربعاء، الإفصاح عن حجم ما قدّمته لندن لتركيا بموجب الاتفاق.

وقال لشبكة “جي بي نيوز”: “لا يتعلق الأمر بالمال فقط”، مضيفًا أن “الأمر يتعلق خصوصًا بمشاركة المعلومات الاستخباراتية”.

وكثّفت لندن إعلاناتها في الأسابيع الأخيرة لثني طالبي اللجوء المحتملين عن العبور المحفوف بالمخاطر.

كذلك، أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها شكلت فريقًا لمحاربة “المحامين الذين يساعدون المهاجرين على استغلال نظام الهجرة في المملكة المتحدة”.

وجعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهدًا رئيسًا لهذا العام بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.