بينهم إسرائيليون وأمريكيون.. 900 أكاديمي يوقعون عريضة تساوي الاحتلال بـ”الفصل العنصري”

قال أكاديميون إسرائيليون وأجانب إن احتلال إسرائيل الطويل الأمد للأراضي الفلسطينية أسفر عن “نظام فصل عنصري”.

جاء ذلك في عريضة وقّعها حتى الأربعاء، 900 أكاديمي من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى تحت عنوان “الفيل في الغرفة”، دون تحديد جهة معينة لتوصيل الرسالة إليها.

ومن بين الموقّعين على العريضة أكاديميون من جامعات تل أبيب، والعبرية، وحيفا، وبن غوريون في إسرائيل، إضافة إلى أكاديميين من جامعات ييل، هارفارد، شيكاغو، ميتشيغان، واشنطن وبرينستون في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تضمنت العريضة توقيعات أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا، وأكاديميين عرب من داخل الخط الأخضر والخارج.

وجاء في نص العريضة، التي لم يتضح تاريخ بدء التوقيع عليها: “نحن أكاديميون وشخصيات عامة أخرى من إسرائيل / فلسطين وخارجها، نلفت الانتباه إلى الصلة المباشرة بين هجوم إسرائيل الأخير على القضاء، واحتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية حيث يعيش ملايين الفلسطينيين”.

This is an impressive list of Jewish Studies scholars, both within and outside of Israel, signing a statement explicitly stating the Occupation now amounts to apartheid: https://t.co/udb1aAw1CE

Benny Morris even signed! I don't see how they can all be dismissed as antisemites.

— Joel S. (@jh_swanson) August 7, 2023