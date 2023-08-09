تاجر سلاح: دولة أوربية اشترت دبابات مستعملة لإرسالها إلى أوكرانيا

قال تاجر سلاح أمس الثلاثاء إن دولة أوربية اشترت العشرات من الدبابات المستعملة من طراز ليوبارد 1 لصالح أوكرانيا، مشيرا إلى ان تلك الدبابات كانت مملوكة في السابق لبلجيكا.

وكانت دبابات ليوبارد ألمانية الصنع محل جدال في وقت سابق من هذا العام بعد أن قال وزير الدفاع البلجيكي لوديفين ديدوندر إن الحكومة بحثت إعادة شراء دبابات لإرسالها إلى أوكرانيا، لكن تقارير نقلت عنه القول إن الأسعار غير معقولة.

وسلط السجال الضوء على المأزق الذي تواجهه حكومات غربية تحاول توفير أسلحة لأوكرانيا بعد أكثر من عام من الحرب شديدة الوطأة، إذ الأسلحة التي نبذوها باعتبارها عفا عليها الزمن أصبحت الآن مطلوبة بشدة، وغالبا ما تكون مملوكة لشركات خاصة.

واشترى فريدي فيرسلوس، الرئيس التنفيذي لشركة أو.أي.بي لاند سيستمز الدبابات من الحكومة البلجيكية منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال لرويترز إنه باع الآن جميع الدبابات الخمسين لحكومة أوربية أخرى لم يستطع ذكرها بسبب بند السرية. وأضاف أنه لا يمكنه الكشف عن السعر أيضا.

وقالت صحيفة هاندلسبلات الألمانية مساء الثلاثاء إن شركة راينميتال، المصنعة للأسلحة، حصلت على الدبابات وستجهز معظمها للتصدير إلى أوكرانيا.

وتعهد قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمتهم الأخيرة في يوليو/تموز الماضي بمنح أوكرانيا مزيدا من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى التي تعهدت فرنسا بتزويدها بها.

كما وافقت واشنطن على تزويد كييف بقنابل عنقودية لاستخدامها في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وتعهدت مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان) خلال اجتماعها على هامش قمة الناتو بالتزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا.