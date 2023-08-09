حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره بإطلاق نار قرب بيروت وميقاتي يطالب بالهدوء

أعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره بإطلاق نار على يد من وصفهم بـ”الميليشيات” في منطقة “الكحالة”، قرب العاصمة بيروت، بعد انقلاب شاحنة تابعة له.

وذكر الحزب في بيان أن مسلحين اعتدوا على أفراد تابعين له عقب انقلاب شاحنة كانوا يستقلونها.

وأضاف أن عناصره تبادلت إطلاق النار مع المسلحين، قبل أن تتدخل قوة من الجيش، وتمنع المسلحين من السيطرة على الشاحنة.

من جهته طالب نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الأطراف جميعها “بالتحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات، وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية”.

ودعا إلى الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة.

وذكر ميقاتي أنه بحث مع قائد الجيش العماد جوزيف عون ملابسات الحادث، مضيفًا أن الجيش مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع.