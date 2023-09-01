إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة شمالي الضفة
1/9/2023-|آخر تحديث: 1/9/202310:06 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
إصابة فلسطينيين اثنين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة شمالي الضفة
مصادر محلية: ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال في طوباس إلى ثلاث إصابات.
مصادر محلية: اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس وعقابا شمالي الضفة الغربية
مصادر محلية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى التركي بمدينة طوباس شمال الضفة وسط اشتباكات مع مقاومين بالمدينة
سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال التي توغلت ببلدة طوباس على أكثر من محور
المصدر : الجزيرة مباشر