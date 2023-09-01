شاهد: رفع أذان الجمعة في المكبرات الخارجية لأول مرة في مساجد نيويورك

رُفع أذان الجمعة، اليوم، على السماعات الخارجية في مساجد نيويورك لأول مرة بعد توقيع عمدة نيويورك إريك آدمز مرسوما يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية في صلاتي الجمعة أسبوعيا والمغرب خلال شهر رمضان.

ونشرت الجزيرة مباشر تسجيلا مباشرا لصلاة الجمعة من المركز الإسلامي في نيويورك. وأكد إمام المركز عبد الله سالم على أهمية القرار الذي وصفه بـ “التاريخي”.

وبموجب القرار الذي اتخذته مدينة نيويورك، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12:20 و13:30 بالتوقيت المحلي للمدينة، وفي وقت الإفطار في رمضان.

مطالبات في بالتيمور

وفي بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند الأمريكية، دعا مسلمون سلطات مدينتهم إلى الاقتداء بما فعلته بلدية نيويورك، والسماح للمسلمين برفع الآذان عبر المكبرات في صلاة الجمعة.

وأكدوا في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر على أهمية دور المسلمين في المدينة خصوصا والولايات المتحدة عموما.

وأقامت الجالية المسلمة في بالتيمور صلاة الجمعة في ساحة مبنى البلدية احتفاء برفع الأذان في نيويورك وللمطالبة بقرار ممثل في مساجدهم.





وقال أحد المشاركين ويدعى عبد الصمد المعبري “نحن كمجتمع يمني أمريكي موجودين في بالتيمور، ولدينا أشخاص مختصين بالتواصل مع البلدية ومع القنصل والعمدة وجميع صناع القرار”.

وأضاف “نحن نرى انفتاحا من السلطات على الأقليات في المجتمع الأمريكي اليمني، والأقليات الأخرى”.

وأشار أحد العاملين مع البلدية، إلى أن عمدة المدينة قرر أن يستحدث منصبا في فريقه للاتصال مع المسلمين، مشيرا إلى محاولتهم “استكشاف أفكار جديدة حول كيف يمكن أن نعمل مع المسلمين وغيرهم”.