قال الكاتب والمحلل السياسي الغابوني مارك أوبا، إن الشعب ينتظر توضيحًا من المجلس العسكري حول الفترة الانتقالية، وبشكل خاص حول إجراء الانتخابات.

وأكد أوبا في مداخلته لبرنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، أن الشعب يريد استعادة المؤسسات الحكومية و”إحلال النظام الدستوري والديمقراطي في أقرب فرصة لتجنب حصول المشاكل”.

وعن مطالبة تحالف المعارضة للمجلس العسكري بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، قال أوبا “من الصعب أن يحدث ذلك، المجلس العسكري أعلن حل الحكومة وجميع المؤسسات ومن بينها المجلس الذي أشرف على الانتخابات، وبالتالي فلا يمكن إعادة فرز الأصوات لأنه لا يوجد أي جهة رسمية حالية قادرة على ذلك”.

قائد الحرس الجمهوري في #الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما يؤدي القسم قائدا للمرحلة الانتقالية pic.twitter.com/4pJTuIJZKP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2023

أما عن مجريات الأحداث في الغابون منذ الانقلاب العسكري، فأوضح أوبا أن الوضع هادئ في الشوارع، مضيفًا “رأينا على التلفزيون الرسمي اعتقال العديد من السياسيين، كما نقل التلفزيون تحفظ القوات على كميات كبيرة من الأموال”.

وصباح الخميس، طالب تحالف المعارضة الرئيسي في الغابون من المجلس العسكري إتمام عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت قبل أيام من الانقلاب، ويأمل التحالف إعلانه فائزًا بالانتخابات في حال إعادة فرزها، وأشار إلى أن الرئيس الغابوني المغزول علي بونغو فاز بالانتخابات “دون وجه حق، نظرًا إلى عدم إتمام عملية إحصاء الأصوات”.

وبالرغم من إشادة التحالف وتأييده للإطاحة بالرئيس، وتعبيره عن موقفه “الممتن” للمجس العسكري، فإنه طالبه أيضًا بـ”التصرف بمسؤولية وقبول مناقشة الحل الأمثل للمضي قدمًا”.

🔴 يحكم وعائلته منذ 56 عامًا ونجا من انقلاب عسكري سابقًا… من هو علي بونغو رئيس #الغابون؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zO2gQ2ckKT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2023

وأطاح عسكريون بالرئيس علي بونغو ووضعوه تحت الإقامة الجبرية، وعيّنوا مساء أمس الأربعاء قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما “رئيسًا للمرحلة الانتقالية”.

وتولى علي بونغو السلطة في 2009 خلفًا لوالده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ عام 1967، وقال الضباط إنهم اعتقلوا أيضًا نور الدين بونغو نجل الرئيس وآخرين بتهمة الفساد والخيانة.