ناشطون يحتجون أمام شركة في مانشستر لتعاونها مع أخرى تصنع أسلحة لإسرائيل (فيديو)

نظّمت حركة العمل من أجل فلسطين (بالستاين آكشن) وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة، في مدينة مانشستر الإنجليزية أمام إحدى الشركات تنديدًا بتعاونها مع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.

واتهمت الحركة شركة “إلبيت الإسرائيلية” بتوريد مسيّرات لوزارة الدفاع الإسرائيلية لاستخدامها ضد الفلسطينيين، كما رفعوا شعار ينادي بإغلاقها (SHUT ELBIT DOWN) خلال الوقفة الاحتجاجية.

وتزود شركة “إلبيت” جيش الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات المسيّرة التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.

وخلال الأعوام الأخيرة، استهدف ناشطو “بالستاين آكشن” مصانع الشركة وأفرعها المختلفة في بريطانيا بوسائل عدة، حيث اندلعت كثير من الاحتجاجات ضد المصانع والمقار التي تمتلكها الشركة وتعمل في مجال تصنيع الأسلحة، أو تلك التي تسهم في تصنيع مواد مهمة في صناعة الأسلحة لصالح الشركة الإسرائيلية في جميع أنحاء بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في 20 يونيو/حزيران 2022، اضطرت شركة “إلبيت سيستمز” لمغادرة مقرها في لندن بعد سلسلة احتجاجات مكثفة نظمتها حركة “العمل من أجل فلسطين”، متهمة إياها بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أُجبرت شركة “إلبيت” على بيع مصنع “إلبيت فيرانتي” التابع لها في مدينة أولدهام البريطانية، إثر حملات متتالية من حركة (بالستاين آكشن) استهدفت المصنع لأكثر من عام.

يذكر أن حركة العمل من أجل فلسطين قامت بأول نشاط احتجاجي لها في يوم انطلاقها في يوليو/تموز من عام 2020، واستهدف الفريق في ذاك اليوم مقر شركة “إلبيت سيستمز” في لندن الذي تم إغلاقه بعد ذلك.