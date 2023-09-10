أهالي قرية مغربية يطالبون بدفن ضحايا الزلزال وانتشالهم من العراء (فيديو)

استغاث أهالي منطقة دوار تنزاض في إقليم تارودانت السلطات المغربية للمطالبة بدفن ضحايا الزلزال.

وأظهرت صور وتسجيلات وصلت إلى الجزيرة مباشر جثثًا ملقاة بين الأحراش على الأرض، فيما يطالب مصورو الجثث بدفنهم.

وقال أحد الأشخاص الموجودين في المكان إن أهالي القرية حفروا قبورًا بالفعل لضحايا الزلزال، وأشار إلى أماكن القبور مؤكدًا أنه تم رفض دفنهم في المكان.

وأوضحوا أن الجثث بدأت بالتحلل، حيث لا توجد ثلاجات للموتى لحفظ الجثث فيها.

وأودى الزلزال العنيف الذي وقع ليل الجمعة السبت بحياة أكثر من ألفي شخص، وفق حصيلة رسمية من المتوقع أن ترتفع مع تواصل عمليات البحث.

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تم قياسه في المملكة على الإطلاق.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنه أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.