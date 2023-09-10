إنقاذ مسنة بعد 12 ساعة تحت الأنقاض زلزال المغرب (فيديو)

بثت منصات إعلامية مغربية مقطع فيديو لإنقاذ مسنة بعد 12 ساعة قضتها تحت أنقاض منزلها جراء الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش مساء الجمعة.

ويُظهر المقطع فرحة الأهالي أثناء إخراجها.

وضرب زلزال قوي منطقة جبال الأطلس الكبير بالمغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، مما أدى إلى مقتل 1305 أشخاص على الأقل وتدمير عدد من المباني، ودفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم مذعورين.

وذكرت وزارة الداخلية أن هذا العدد يُمثل حصيلة أولية للقتلى، وأن عدد المصابين ارتفع إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومقره الرباط، أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.