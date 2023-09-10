الجزيرة مباشر ترصد آثار زلزال المغرب وحركة السكان في المدينة القديمة بمراكش (فيديو)

أظهرت صور ومقاطع خاصة للجزيرة مباشر حركة السكان والموجودين بالمدينة القديمة في مراكش.

وتُظهر المقاطع حركة شبه طبيعية في الأسواق، بينما تتجول وسائل الإعلام لتغطية آثار زلزال المغرب.

كما تكشف الصور آثار الدمار الذي لحق بالبنايات القديمة والأثرية.

وارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 1305 قتلى و1832 مصابًا من بينهم 1220 في حالة حرجة، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الداخلية السبت.

ويُعَد هذا الزلزال الأعنف الذي يضرب المغرب، اذ بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.