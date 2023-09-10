الجيش السوداني يعلن مقتل 30 فردا من “الدعم السريع” غربي البلاد (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، مساء السبت، مقتل 30 فردًا من قوات الدعم السريع خلال اشتباكات بين الجانبين بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان، إن قوات في الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر اشتبكت مع ما سمّاها المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر بلغت 30 قتيلًا وعددًا كبيرًا من الجرحى، واستلمت عددًا من العربات القتالية.

وأضاف البيان أن “المليشيا (الدعم السريع) حاولت مجددًا اليوم الهجوم على سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وتمكنت قواتنا من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد (لم يحددها) وتدمير عدد من العربات القتالية”.

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث قامت بقصف عشوائي استهدف مناطق شمالي مدينة أم درمان (غربي العاصمة)، أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الآن.

وصباح السبت، اتسعت دائرة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدن العاصمة الخرطوم (وسط) والفاشر (غرب)، حيث تجددت الاشتباكات باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالقطاع الشمالي للمدينة.

البرهان ينتقد الاتحاد الإفريقي

سياسيًّا، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه “في غنى” عن مساعدة الاتحاد الإفريقي لإيجاد حل للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أودى بأكثر من 7000 شخص في نحو 5 أشهر.

وأثار لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد مع يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، غضب السلطات في الخرطوم.

وفي خطاب له، السبت، في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، انتقد البرهان بشكل لاذع الاتحاد الإفريقي وأي دور محتمل قد يؤديه في البحث عن تسوية، وقال “بعض منظماتنا الإقليمية لم تتمكن من النظر للأزمة بشكل صحيح”.

وأضاف “رسالتنا للاتحاد الإفريقي إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم”، مطالبًا الاتحاد “بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه”.

وفي وقت سابق، استنكرت وزارة الخارجية السودانية استقبال موسى فكي، ليوسف عزت، وقالت إن اللقاء “سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الإفريقي، ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية باعتبارها تجمعًا لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات الإرهابية والمليشيات الإرهابية المتمردة”.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات بمدن عدة لم تفلح سلسلة هُدَن في إيقافها.