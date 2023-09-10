دون سقف يؤويهم أو طعام يسد رمقهم.. عائلات تبيت في العراء بعد سقوط منازلها بسبب زلزال المغرب (فيديو)

“إنه معيلنا الوحيد، إذا كان لا يعمل فهذا يعني أننا يجب أن نصوم”، هكذا عبّرت زوجة المغربي عبد اللطيف آيت بيلا الذي أصيب بجروح أقعدته جراء الزلزال، عن أساها بعدما اضطرت العائلة إلى افتراش الأرض والتحاف السماء.

وتقيم عائلة المغربي عبد اللطيف، بجوار منزلها المدمر، دون سقف يؤويهم أو طعام يسد رمقهم، بعد أن أصاب حطام الزلزال الأب، وغطت الجروح رأسه وجسده.

وتضيف الزوجة “بالنسبة للطعام، ليس لدينا مكان لطهيه، لا يمكننا العودة إلى ديارنا بسبب خطر الانهيار، المنزل سقط تمامًا”.

وأوضحت أن لديها طفلين 4 و5 سنوات لا يزالان صغيرين، وزوجها المصاب هو المعيل للأطفال والأسرة.

ووقعت أضرار كبيرة بمباني قرية تانسغارت، المصنوعة من الطوب اللبن والحجر والعوارض الخشبية، الواقعة على جانب واد في الطريق من مراكش إلى الأطلس الكبير بسبب الزلزال.

وقال أحد سكان القرية إنها تشهد بالفعل حالة حداد على 10 قتلى من بينهم فتاتان في سن المراهقة، كما أصيب آخرون بجروح خطيرة، مؤكدًا أن الناجين يواجهون ليلة صعبة أخرى في العراء.

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة، السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تمّ قياسه في المملكة على الإطلاق، وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنه أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.