رونالدو يقدم التعازي في ضحايا زلزال المغرب وأندية عالمية تنشر بيانات تضامنية

رونالدو ليس النجم العالمي الوحيد الذي تضامن مع ضحايا الزلزال بل شاركه أيضًا العديد من النجوم

أعرب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تضامنه مع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب الجمعة الماضية وأدى لمقتل المئات فضلًا عن وقوع العديد من الإصابات.

ونشر رونالدو في حسابه على تطبيق إنستغرام عبر خاصية “ستوريز” صورة للعلم المغربي مرفوقة بتعليق “تعازيّ الحارة لعائلات وأصدقاء كل من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب”، مضيفًا “أرسل حبي ودعواتي لكل المغاربة في هذه الظروف الصعبة”.

ويلعب رونالدو حاليا في صفوف نادي النصر السعودي الذي وقع معه في ديسمبر/كانون الأول 2022 عقدا احترافيا حتى يونيو/حزيران 2025.

وأمس السبت، عبّر عدد كبير من نجوم الرياضة داخل المغرب وخارجها، وكذلك الأندية الكبرى حول العالم، عن حزنهم ومواساتهم لضحايا زلزال المغرب.

وعلى المستوى المحلي، نشر اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تغريدة يعزي فيها الضحايا، كما نشرت أندية الرجاء والوداد بيانات تضامنية.

Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher 🙏🏽❤️🇲🇦 كنعيشو أوقات صعيبة و تفكيرنا كلو معا المصابين و عائلات الضحايا. نتعاونو و نساهمو جميع… pic.twitter.com/hGEubf2MAO — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

وعلى المستوى العالمي، شاركت العديد من الأندية العربية والعالمية في مواساة الشعب الغربي، من بينهم قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي والأهلي المصري، بجانب للعديد من الأندية الأخرى.

يُعرب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي تعرض له المغرب في الساعات الأخيرة. ونتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) September 9, 2023

ومساء السبت، أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الداخلية.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.