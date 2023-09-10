مجموعة بحث وإنقاذ قطرية تتوجه إلى المغرب (فيديو)

قالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة مثلهم على الأقل بجروح في حصيلة أولية.

توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب أقاليم عدة ومدنًا مغربية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وستشارك المجموعة المعززة بآليات ومعدات متخصصة، في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف عن المتضررين جراء الزلزال.

ووجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال.

وأعلن الهلال الأحمر القطري عن إرسال أول رحلة إغاثية للمتضررين من زلزال المغرب، تشتمل على مواد إغاثية غذائية وغير غذائية وأجهزة ومعدات طبية.

#الهلال_الأحمر_القطري يسير أول رحلة إغاثية للمتضررين من زلزال المغرب، تشتمل على مواد إغاثية غذائية وغير غذائية وأجهزة ومعدات طبية.

تابعنا على الموقع الالكتروني : https://t.co/2dFRIQPEYj

أو الاتصال على : 44027777 – 66666364#زلزال_المغرب pic.twitter.com/7ERCJsop06 — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) September 10, 2023

كما أعلنت “قطر الخيرية” عن تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال قطري لإغاثة المتضررين من الزلزال.

تضامناً ودعماً لإخواننا متضرري #زلزال_المغرب

تُعلن قطر الخيرية عن تخصيص مبلغ 5 مليون ريال قطري لإغاثة المتضررين 🇲🇦 #نداء_استجابة_عاجلة pic.twitter.com/BRWTpBaGDp — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) September 9, 2023

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة مثلهم على الأقل بجروح في حصيلة أولية، بحسب وزارة الداخلية المغربية.