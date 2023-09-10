سياسة|قطر

مجموعة بحث وإنقاذ قطرية تتوجه إلى المغرب (فيديو)

قالت وزارة الداخلية المغربية إن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة مثلهم على الأقل بجروح في حصيلة أولية.

المغرب لخويا
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10/9/2023-|آخر تحديث: 10/9/202307:14 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، اليوم الأحد، إلى المملكة المغربية للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بعد الزلزال الذي ضرب أقاليم عدة ومدنًا مغربية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وستشارك المجموعة المعززة بآليات ومعدات متخصصة، في عمليات البحث والإنقاذ بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف عن المتضررين جراء الزلزال.

ووجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال.

وأعلن الهلال الأحمر القطري عن إرسال أول رحلة إغاثية للمتضررين من زلزال المغرب، تشتمل على مواد إغاثية غذائية وغير غذائية وأجهزة ومعدات طبية.

كما أعلنت “قطر الخيرية” عن تخصيص مبلغ 5 ملايين ريال قطري لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وأدى الزلزال إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وإصابة مثلهم على الأقل بجروح في حصيلة أولية، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية