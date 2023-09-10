مسؤولة مغربية للجزيرة مباشر: وفرنا أكياس الدم منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال ولدينا مخزون يكفي 7 أيام (فيديو)

قالت نجية العمراوي، مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم (بنك الدم المغربي) إن المركز قام بتوفير أكياس الدم منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال.

وأكدت خلال مشاركتها، السبت، مع الجزيرة مباشر أن لديهم من أكياس الدم ما يكفي سبعة أيام مقبلة.

وأشارت نجية إلى أن جميع احتياجات الجرحى من الدم تم تلبيتها، وأنهم استطاعوا جمع أكثر من 5000 كيس بعد أن توافد الكثير من المواطنين إلى المركز للتبرع.

وتوجهت نجية بالشكر إلى جميع المواطنين بعد فزعتهم من أجل المساعدة في توفير احتياجات المركز لمجابهة أعباء الكارثة الحالية.

ومساء الجمعة، ضرب المغرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أسفر عن “وفاة 1305 أشخاص وإصابة 1832 بجروح، بجانب انهيار عدد من المباني”، وفق أحدث حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الداخلية، السبت.

وفي وقت سابق، تبرع لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم “أسود الأطلس” بالدم لإنقاذ جرحى الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة بالمملكة، وخلَّف أكثر من 1300 قتيل.

ونشر حساب المنتخب المغربي على منصة “إكس” صورًا للاعبي الفريق وهم يتبرعون بالدم.

كما تجمهر عدد من المواطنين للتبرع بالدم في مدن عدة، منها مراكش والرباط.





وأظهرت مقاطع مصورة إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التبرع بالدم استجابة للحاجة الملحة للمصابين جراء الزلزال، وشهد مستشفى الملك محمد السادس في مراكش توافدًا كبيرا للتبرع بالدم، مع استمرار وصول الجرحى.

أتى ذلك بعدما ناشدت السلطات الصحية في المغرب المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ مصابي الزلزال.

وكانت أمل دريد، مديرة “المركز الجهوي لتحاقن الدم” بمدينة الدار البيضاء، قد ناشدت المواطنين التوجه إلى مراكز التبرع بالدم لمساعدة الجرحى، مشيرة إلى أن حصيلة ضحايا الزلزال في تصاعد.