من فرنسا إلى الولايات المتحدة مرورا بالجزائر.. العالم يعرض مساعدة المغرب بعد الزلزال

من فرنسا إلى الولايات المتحدة مرورًا بالجزائر، عرضت دول العالم مساعداتها للمغرب المتضرر من الزلزال المدمر الذي خلّف ما لا يقل عن ألفي قتيل.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مركزه منطقة الحوز (جنوب غرب) مدنًا عدة، منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء.

ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أودى الزلزال بحياة 2012 شخصًا وأصاب 2059، بينهم 1404 إصابات خطيرة، بالإضافة إلى انهيار عدد كبير من البنايات.

دون سقف يؤويهم أو طعام يسد رمقهم.. عائلات مغربية تبيت في العراء بعد سقوط منازلها وخسارة ما تملكه بسبب الزلزال#المغرب #زلزال_المغرب pic.twitter.com/uLlesbMIru — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

الولايات المتحدة

أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن بلاده “أبلغت الحكومة المغربية بوضوح أنها مستعدة لتقديم مساعدة كبيرة”.

وأضاف “لدينا فرق بحث وإنقاذ جاهزة للانتشار”، و”مستعدون أيضًا للإفراج عن أموال في الوقت المناسب لمساعدة الشعب المغربي على النهوض ومواجهة هذه المأساة المروعة”.

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث عن “مأساة أثرت علينا جميعًا”، أن باريس “حشدت كافة الفرق الفنية والأمنية لتتمكن من التدخل عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدًا”.

وأشار إلى أن السلطات المغربية “تعرف بالتحديد ما يمكننا توفيره وطبيعته وتوقيت ذلك”، مؤكدًا أنه “في اللحظة التي يتم طلب هذه المساعدة، سيتم إرسالها ونحن مستعدون (لذلك)”.

وأكد أنه يعود للسلطات المغربية “أن تقرر بناء على تقييمها الميداني”، لكي تعود المساعدة الفرنسية بالفائدة.

نشعر جميعنا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2023

ووصل فريق من عناصر الإطفاء المتطوعين الفرنسيين من منطقة ليون (وسط شرق) إلى المغرب، اليوم الأحد، وسيشارك في عمليات الإنقاذ على بعد حوالي 50 كيلو مترًا من مراكش، وترافق الفريق كلاب مدربة ويحمل نحو 300 كيلو غرام من المعدات.

وأعلنت منظمة الإغاثة الشعبية الفرنسية أن العديد من مسؤوليها سيتوجهون إلى المغرب، غدًا الاثنين في “مهمة تضامن مع تخصيص مبلغ بقيمة 100 ألف يورو للضحايا وتوجيه نداء للتبرعات”.

"عظّم الله أجرك يا وطني".. متصلة مغربية تجهش بالبكاء على الهواء#زلزال_المغرب pic.twitter.com/EgIWbXZFdM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

إسبانيا

أعلنت إسبانيا، الأحد، إرسال فريق من 56 مسعفًا إلى المغرب لدعم السلطات المحلية في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية إقلاع طائرة عسكرية من طراز “أ400” من قاعدة سرقسطة (شمال شرق) متجهة إلى مراكش مع فريق مسعفين “للمساعدة في عمليات البحث وإنقاذ الناجين من الزلزال”.

وينتمي هؤلاء إلى وحدة الطوارئ العسكرية الموكلة بالمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، وهذه الوحدة هي فصيل من القوات المسلحة تمّ تشكيله بهدف التدخل السريع في الظروف الطارئة مثل حرائق الغابات والفيضانات والزلازل.

سويسرا

عرضت سويسرا توفير ملاجئ مؤقتة ومعدات لمعالجة المياه وتوزيعها ومرافق صرف صحي ومستلزمات نظافة.

وسيقوم خبراء من هيئة المساعدات الإنسانية السويسرية بتسليم هذه المعدات، وأشارت وزارة الخارجية السويسرية إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردًا على هذا الاقتراح.

خبير جيولوجي يتوقع استمرار الهزات الارتدادية في #المغرب مدة قد تصل إلى سنة#زلزال_المغرب pic.twitter.com/Xiw1f1QM5d — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

بلجيكا

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية، أمس السبت، تفعيل خدمة تنسيق المساعدات الطارئة بالخارج للاستجابة لطلبات المساعدة التي ستقدمها السلطات المغربية (المستشفيات الميدانية والمتنقلة المزودة بمعدات الاستجابة للطوارئ والفرق الطبية)، ولم يتم الإعلان عن أي طلب بهذا المعنى حتى الآن.

وأعلنت منطقة فلاندرز الأكثر اكتظاظًا في بلجيكا، حيث تعيش جالية مغربية كبيرة، أنها ستخصص مساعدات طارئة بقيمة 200 ألف يورو من خلال الصليب الأحمر، وتعهدت منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية في جنوب البلاد من جانبها تقديم “مساعدة فورية بقيمة 500 ألف يورو لضحايا هذه الكارثة”.

إيطاليا

عرضت إيطاليا مساعدة هيئة الدفاع المدني وفرق الإطفاء، بينما أرسلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية 300 ألف يورو عبر كاريتاس إيطاليا.

وشدد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، السبت، على “استعداد إيطاليا للمساهمة في عمليات الإنقاذ المعقدة”.

تركيا

اقترحت تركيا، السبت، إرسال 265 من عناصر الإنقاذ و1000 خيمة، دون تلقي أي رد من السلطات المغربية في هذه المرحلة.

بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إن بلاده “مستعدة لتقديم المساعدة الضرورية، بما في ذلك فريق إنقاذ” مؤكدًا أن “حجم المأساة في المغرب هائل”.

الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه “مستعد لتقديم أي شكل من أشكال المساعدة”، بينما أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته “بتقديم كل المساعدة اللازمة للمغرب”.

رئيس مجلس الوزراء @mohamedshia يؤكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة، ويعلن عن الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المدن المغربية يوم أمس الجمعة، وخلّف الآلاف من الضحايا والمصابين، وأضراراً مادية كبيرة. pic.twitter.com/xzGBmTJRyT — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 9, 2023

وأعلنت قطر أن فريق إنقاذ سيغادر الدوحة مساء السبت.

وعرضت الجزائر، الأحد، مساعدات طارئة على المغرب لمواجهة آثار الزلزال الذي خلَّف آلاف الوفيات والمصابين.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن وزارة الخارجية أن “الجزائر تعرض مخطط مساعدات لوجستية ومادية طارئة على المملكة المغربية، في حال قبول الرباط بها”.

وحسب المصدر نفسه، “فإن هذه المساعدات تتمثل في فريق تدخل للحماية المدنية مكون من 80 عونًا متخصصًا، يضم عناصر مدربة في عمليات البحث تحت الأنقاض، وأخرى للبحث والإغاثة وفريق طبي، إلى جانب مساعدات إنسانية للإسعافات الأولية وخيمًا وأفرشة”.

منظمات

في نهاية قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقّع ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي ترأس بلاده حاليًا الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، إعلانًا مشتركًا يتعهدون بموجبه “توفير كل مساعدة ضرورية للحاجات الطارئة على المدى القريب وجهود إعادة الإعمار”.

وصرف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقره جنيف، مليون فرنك سويسري (1.1 مليون دولار) من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ للكوارث التابع له لدعم عمل الهلال الأحمر المغربي الميداني.

ونبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إلى أهمية حاجات المغرب المستقبلية، مع “24 إلى 48 ساعة حرجة”، وحاجات “لأشهر أو حتى سنوات”.