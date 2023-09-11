أحياء غارقة بالكامل وسيول تجرف المركبات.. مخاوف من مقتل المئات جراء فيضانات ليبيا (فيديو)

لقي عشرات الأشخاص حتفهم، وفق حصيلة أولية غير مؤكدة، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا منذ أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو التقطها سكان وتداولها ناشطون في المناطق المنكوبة “سيولًا وحلية” عارمة ومباني منهارة وأحياءً بأكملها غارقة تحت المياه، كما أظهرت مقاطع أخرى فيضانات غزيرة تجرف المركبات.

وغرق الكثير من المباني والعمارات السكنية في درنة، بالإضافة إلى انجرافات البنية التحتية ودمار الطرق الرئيسية، وحدوث خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.





وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يقفون على أسقف سياراتهم، بعد أن ضرب الإعصار “دانيال” مدن بنغازي وسوسة والبيضاء والمرج ودرنة. وتقع درنة على البحر المتوسط، وتبعد 250 كيلومترًا شرق بنغازي.

وأمس الأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.





وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بلدية درنة عبر صفحتها بفيسبوك “انهيار جسرين في المدينة” جراء العاصفة.

وأفاد شاهد عيان من مدينة درنة بأن “تلك الجسور هي التي كانت تمنع تدفق المياه بقوة من الوادي الذي يفصل المدينة إلى جزئين، وتتجمع فيه جميع الوديان الجبلية التي فاضت جراء غزارة الأمطار”.





تجدر الإشارة إلى أن انهيار تلك الجسور يجعل المياه تتدفق بقوة، وتجرف وتدمر كل شيء في طريقها من المباني السكنية التي غُمرت تمامًا بالمياه وغرق العديد من أهلها.

ويُعتقد أن المئات لا يزالون عالقين في مناطق يصعب الوصول إليها، بينما تحاول فرق الإنقاذ الوصول إليهم لتقديم المساعدة.





في السياق، أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون أنها “كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي”.

وقالت غانيون عبر حسابها على منصة إكس “أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية. وبصفتي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي”.

وتُشير التقارير الأولية إلى أن عشرات المدن والقرى تعرضت لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات. أدعو جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب. — Georgette Gagnon – جورجيت غانيون (@ggagnonn) September 11, 2023

وفي منشور آخر، قالت المسؤولة الأممية “تشير التقارير الأولية إلى أن عشرات المدن والقرى تعرضت لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة، بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات”.

ودعت “جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب”.