أردوغان يتحدث عن أثر تحسُّن العلاقات مع مصر

أردوغان: سنرتقي معًا بالعلاقات بين تركيا ومصر إلى المستوى الذي تستحقه في أقرب وقت ممكن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عودة العلاقات بين بلاده ومصر إلى سابق عهدها ستنعكس إيجابًا على المشكلات الإقليمية وخاصة الملف السوري.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال عودته من الهند التي احتضنت قمة زعماء دول مجموعة العشرين.

وأضاف أن بلاده ستعمل على مضاعفة حجم تجارتها مع مصر، وإحياء مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الطرفين.

وبشأن لقائه مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان “هم قاموا بدعوتنا إلى مصر أولاً، ونحن قلنا لهم ننتظركم في تركيا، والوزراء المعنيون ورؤساء الاستخبارات سيعملون على تنظيم موعد الزيارة، وسنتخذ خطواتنا وفقًا لذلك”.

وأشار إلى أنه أبلغ السيسي خلال اللقاء بأنه سيوافق على أوراق اعتماد السفير المصري المعيَّن في تركيا.

وتابع “سنرتقي معًا بالعلاقات بين تركيا ومصر إلى المستوى الذي تستحقه في أقرب وقت ممكن، إذ يتمتع كلا البلدين بإمكانيات كبيرة اقتصاديًّا وتجاريًّا”.

الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا

وبشأن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم الاتفاق عليه في قمة زعماء دول مجموعة العشرين، قال أردوغان إن تركيا هي الخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب.

وأضاف “لن يكون هناك ممر بدون تركيا، والخط الأكثر ملاءمة لحركة المرور من الشرق إلى الغرب هو الخط العابر من تركيا”.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد السعر العالمي للغاز الطبيعي في تركيا، خلال الفترة المقبلة، من خلال الخطوات الملموسة التي ستُتخذ في إنشاء قاعدة الغاز الطبيعي.

خفض التضخم

وبشأن البرنامج الاقتصادي المتوسط المدى الذي أعلنته تركيا الأسبوع الماضي، قال أردوغان “النتائج التي خلّفها البرنامج الاقتصادي المتوسط الأجل زادت من حيوية الأسواق، ونأمل أن يبدأ تدفق الائتمان من الخارج إلى تركيا”.

وأضاف “خلال رحلتنا المرتقبة إلى أمريكا، سنجتمع مع العديد من العلامات التجارية التي لديها استثمارات في بلدنا، وسنُجري محادثات مباشرة معهم”.

وأكد أنه مع السياسات المتوازنة والإصلاحات الهيكلية، سيتم خفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى. وتابع “في مثل هذا الوقت من العام المقبل، سنرى بوضوح تراجع التضخم بشكل مستمر”.

وشدّد على أن الإصلاحات الهيكلية ستدعم بشكل قوي السياسة المالية والنقدية، معربًا عن اعتقاده بأنه “سيتعين رفع التصنيف الائتماني لتركيا”.

اتفاقية الحبوب

وبشأن اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، قال أردوغان “يجب أن تعلم شعوب الدول الغربية أن تركيا هي الوحيدة التي تحاول منع حدوث أزمة غذاء عالمي، لسعيها بجد لإعادة فتح ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود”.

وأضاف أن تركيا ستكون على كل طاولة كقوة استقرار، لمنع العالم من الانجرار إلى أزمة جديدة في الغذاء أو الطاقة أو غيرها من الأزمات، ولمنع إراقة المزيد من الدماء.