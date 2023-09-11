زلزال المغرب.. ارتفاع حصيلة الضحايا وسباق مع الوقت للعثور على ناجين (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام إلى 2862 قتيلا و2562 مصابا، في أحدث حصيلة تعلنها السلطات.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم دفن 2530 من الضحايا. وأضافت أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.

سباق مع الوقت

يأتي ذلك بينما يسابق رجال الإنقاذ الوقت بدعم من فرق أجنبية، للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم، بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر. وكان المغرب قد أعلن، مساء الأحد، أنه استجاب لأربعة عروض مساعدة قدمتها بريطانيا وإسبانيا وقطر والإمارات، لمواجهة تداعيات الزلزال.

ويعمل مسعفون ومتطوعون وأفراد من القوات المسلحة من أجل العثور على ناجين وانتشال جثث من تحت الأنقاض، خصوصًا في قرى إقليم الحوز، مركز الزلزال جنوب مدينة مراكش السياحية في وسط المملكة.

ويمتد هذا الإقليم في معظمه على جبال الأطلس الكبير، محتضنًا العديد من القرى النائية في الغالب، وسط تضاريس وعرة، ومعظم بيوتها طينية.

وسط تحذيرات نشطاء ونداء استغاثة مواطنين … العاصفة "دانيال" تجتاح مدن ليبية عدة وتسبب أضرارًا كارثية#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eSGI0Auc4r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

إعادة الإعمار

وفي السياق، أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش إطلاق برنامج لإعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلزال، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل “على اعتماد عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة”.

وذكر أخنوش أنه في الوقت الراهن، يتم العمل على إيجاد حلول لإيواء السكان الذين فقدوا منازلهم. وأضاف أن الجهود تتركز في الوقت الحالي “على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء”.

وتابع “تضررت حوالي 500 مدرسة بين ابتدائية وثانوية، إضافة إلى مراكز صحية، وطرق يجب تعبيدها”.

ساعات حرجة

ورصد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومقرّه جنيف، مليون فرنك سويسري (1.1 مليون دولار) من صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ للكوارث التابع له، لدعم عمل الهلال الأحمر المغربي الميداني.

ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، إلى أهمية حاجات المغرب المستقبلية، مع “24 إلى 48 ساعة حرجة” وحاجات “لأشهر أو حتى سنوات”.

وتقرّر تعليق الدراسة في 42 جماعة (دائرة) في الأقاليم التي ضربها الزلزال بدءًا من الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأحد.

وأعلنت الحكومة إنشاء “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، المفتوح لتلقي التبرعات.

وإضافة إلى الحصيلة البشرية والدمار، أثار الزلزال خشية على مصير مواقع تاريخية خصوصًا في مراكش، بعدما تعرضت المدينة القديمة ومواقعها المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي لأضرار بسبب الزلزال.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدنًا مغربية عدة، مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، ودمار عدد كبير من المنازل والمباني.