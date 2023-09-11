الحكومة المغربية: قررنا تقديم النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال وإعادة الإعمار (فيديو)

قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن الحكومة قررت تقديم الدعم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال الذي ضرب البلاد، ليل الجمعة الماضي.

وأضاف أن الحكومة قررت تقديم النفقات اللازمة لإغاثة المتضررين من الزلزال، لافتًا إلى أن مختلف المصالح العمومية تسهم في جهود الإغاثة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة سيترأس غدًا الاثنين اللجنة المكلفة بإعادة بناء المناطق المتضررة.

وكشف بايتاس عن تخصيص حساب مصرفي لتلقي المساهمات التطوعية والتضامنية لصالح ضحايا الزلزال.

كما شدد على دعوة المواطنين إلى التعامل بالحذر اللازم “أمام الأخبار الزائفة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة المغربية إحداث خلية أزمة لتنسيق عمليات الإنقاذ، ودعم جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال.

وارتفعت الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شاسعة جنوب مراكش المغربية، إلى 2122 قتيلًا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية بينما تتواصل عمليات إنقاذ الناجين وإغاثتهم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد “في حصيلة موقتة، إلى حدود الساعة الرابعة عصرًا (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2122 شخصًا، وعدد الجرحى 2421”.

وسُجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة”.

كما أشارت إلى تسجيل حصيلة كبيرة من الضحايا في إقليم تارودانت المجاور للحوز جنوبًا، بـ492 قتيلًا.