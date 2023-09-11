“الدم لا يباع ولا يشترى من المصانع”.. مسؤول طبي في مراكش يشيد بطوابير التبرع بعد زلزال المغرب (فيديو)

كشف أبو الحسن توفيق، رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى التعليمي في المغرب، عن أهمية التبرع بالدم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه “لا يباع ولا يشترى من المصانع”.

وأكد في حديث للجزيرة مباشر أهمية الدم، مشيرًا إلى أن العديد من ضحايا الزلزال يعانون من رضوض خطيرة، وإمكانية وجود نزيف داخلي وخارجي.

وأشار إلى حاجة المستشفيات إلى الدم، لأن المخزون الوطني على مستوى المغرب لا يكفي، “لأن الدم هو ليس بدواء يباع ويشترى من المصانع، إنما يأتي تبرعًا من الأشخاص”.

وأوضح أنه رغم عدم وجود ثقافة التبرع بالدم لدى الناس قبل زلزال المغرب، إلا أنه الآن توجد طوابير كبيرة للمتبرعين بالدم، مشيدًا بفعلتهم.

وقال “حتى أواخر الليل كان هناك طوابير تنتظر دورها للتبرع، المخزون الحالي ستكفينا لأيام، وندعو الله أن تستمر هذه الحملات”.

ويعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة السبت، بقوة 7 درجات بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، أقوى زلزال تم قياسه في المملكة على الإطلاق، وأعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنه أسفر عن 2012 قتيلًا و2059 جريحًا، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.