الولايات المتحدة تحيي الذكرى الـ22 لهجمات سبتمبر

أحيت الولايات المتحدة، الاثنين، الذكرى الثانية والعشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص من جنسيات كثيرة وعرقيات متعددة، عقب استهداف برجَي مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع بشكل رئيسي، وأعقبتها حروب أطاحت بنظامَي الحكم في أفغانستان والعراق.

وفي مثل هذا اليوم قبل 22 سنة، استولت مجموعات صغيرة من الخاطفين على أربع طائرات ركاب، ضربت طائرتان منها برجَي مركز التجارة العالمي في نيويورك، بينما دمرت ثالثة الواجهة الغربية لمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن، وتحطمت الرابعة في حقل بولاية بنسلفانيا.

وكان من تداعيات هذه الهجمات -التي أعلن تنظيم القاعدة لاحقًا مسؤوليته عنها- سلسلة أحداث سياسية وعسكرية غيرت مجرى تاريخ شعوب بأكملها، وأثارت دوامات من الحروب وأعمال العنف الدموية ذهب ضحيتها ملايين البشر بين قتيل وجريح ومعتقل ومشرد.

وشهدت مدينة مانهاتن بولاية نيويورك حفلًا لإحياء ذكرى الضحايا، بمشاركة قادة سياسيين وعدد من الأشخاص الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم في الهجمات.

وحضر الاحتفال نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينهم تشاك شومر وكيرستن جيليبراند، وحاكمة نيويورك كاثي هوتشول، وعمدة نيويورك إريك آدامز، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

كما أقيمت مراسم في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تكريمًا لذكرى 184 شخصًا فقدوا أرواحهم في الهجمات.

وخلال الحفل، قال وزير الدفاع لويد أوستن “سنُقدّر دائمًا ذكرى زملائنا الذين سقطوا (في الهجمات)، وأريد أن أشكرهم وجميع عائلاتهم. لقد غيرتمونا إلى الأبد”.

ومن المتوقع أن تضع السيدة الأولى جيل بايدن، في وقت لاحق، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا أحداث 11 سبتمبر في البنتاغون.

كما سيلقي الرئيس جو بايدن، لاحقًا، خطابًا أمام أكثر من ألف من أفراد الخدمة العسكرية وعائلاتهم بقاعدة عسكرية في أنكوراج بولاية ألاسكا.

As we approach the 22nd remembrance of the 9/11 attacks, we solemnly honor the sacrifices made by a diverse group of courageous individuals who responded to the #WorldTradeCenter and #Pentagon that fateful day. pic.twitter.com/YoftgN0gCY

— 9/11 Day (@911day) September 10, 2023