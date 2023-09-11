تونس.. تضامن شعبي واسع مع ضحايا زلزال المغرب (فيديو)

عبر مواطنون تونسيون وعدد من أبناء الجاليتين المغربية والجزائرية المقيمين في تونس، عن مؤازرتهم وتضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي هزّ المغرب ليلة الجمعة الماضية، مؤكدين أن الزلزال عزز رابط الأخوة بين المغرب ودول الجوار.

ودعا أحد المواطنين التونسيين إلى تعزيز تضامن الجمعيات التونسية مع الشعب المغربي، وتقديم مزيد من الدعم العاجل.

وعبر أحد المقيمين المغربيين عن فخره بالتضامن الكبير من جانب تونس مع المغرب، وتضامن الدول العربية بشكل عام، داعيًا للمصابين بالشفاء.

وأضاف آخر أن دعم المغرب والوقوف بجانبه، “واجب علينا كمسلمين أولًا وكأفريقيين ثانيًا، وكإخوة عرب، ومهما حدث من الناحية السياسية فنحن كشعوب نتبادل الحب”.

من جهتها، وجهت امرأة مغربية الشكر لتونس والعرب على الدعم المقدم للشعب المغربي، معبرة عن أملها بالشفاء العاجل للمصابين.