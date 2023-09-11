حملات تبرع بمناطق مختلفة من المغرب دعمًا للمتضررين من الزلزال (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو انطلاق حملات للتبرع من مناطق مختلفة في المغرب دعمًا لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة السبت الماضي، وأسفر حتى الآن عن 2497 قتيلا و2476 جريحا.

وفي أحد المقاطع، يظهر مواطنون يرددون النشيد الوطني المغربي، وتجميع لمواد غذائية وملابس، ووضعها في شاحنة، استعدادًا لاتجاهها من الدار البيضاء إلى إقليم الحوز الذي سجل أكبر حصيلة للضحايا واعتُبر بؤرة الزلزال.

وتشهد مناطق كثيرة في المغرب حملات تضامن شعبية لجمع المساعدات والمواد الأساسية لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وأمس الأحد، قال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس إن الحكومة قررت تقديم الدعم لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، كاشفا عن تخصيص حساب مصرفي لتلقي المساهمات التطوعية والتضامنية لصالح الضحايا.

دمار هائل في قرية مغربية ومأذنتها صامدة في وجه الزلزال#زلزال_المغرب pic.twitter.com/g0xkM3P4zY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

وينتشر متطوعون في المناطق المتضررة، ويوزعون مساعدات غذائية وأغطية وملابس على السكان، في إطار الهبّة التضامنية الشعبية مع الناجين من ضحايا الزلزال.

وأكدت الحكومة المغربية تعبئة كل القدرات والأجهزة للوصول إلى جميع المتضررين، كما وصلت تعزيزات كبيرة من الجيش المغربي إلى منطقة أمزميز في ضواحي مدينة مراكش لدعم جهود الإنقاذ.

وفي انتظار انتشار فرق الإنقاذ الأجنبية على الأرض بدأت السلطات المغربية نصب الخيام في الأطلس الكبير، حيث دُمرت قرى بكاملها جراء الزلزال.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن “السلطات المغربية استجابت في هذه المرحلة لعروض الدعم التي قدمتها الدول الصديقة إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي اقترحت تعبئة مجموعة من فرق البحث والإنقاذ”، في حين ذكر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن ما بين 60 و70 دولة عرضت تقديم الدعم.