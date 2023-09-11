رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب يحذر من انهيارات جديدة في حال حدوث هزات ارتدادية (فيديو)

كشف ناصر جبور رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تخوف الأهالي وفرق الإنقاذ من انهيارات جديدة إذا حدثت هزات ارتدادية أخرى.

وقال في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، إنه في العديد من الحالات تكون هناك هزات ارتدادية بعد الزلزال الكبير، ويكون مفعولها إضافي بالعادة.

وأضاف أن الهزة الارتدادية تؤثر بشكل كبير في البنايات الآيلة للسقوط التي ضربها الزلزال الأول.

وقال “تأتي الهزة الارتدادية المتوسطة تكمل الهدم الذي حصل”.

ونصح جبور الجميع سواء فرق الإنقاذ والسكان بالاحتياط من هذه الأمور، وأشار إلى ضرورة “ترك الفرق المدربة بالعمل في هذه الأوساط الخطرة”.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مركزه منطقة الحوز، مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلن المغرب، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة في المملكة، إلى 2122 وفاة، وفق حصيلة غير نهائية.