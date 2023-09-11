زلزال المغرب.. استمرار انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض (فيديو)

تواصل فرق الإنقاذ المغربية، اليوم الاثنين، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، لليوم الرابع، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.

ولم تتوقف عمليات البحث في ساعات الليلة الماضية؛ إذ أخرجت فرق البحث والإنقاذ عددا من العالقين تحت الأنقاض في مناطق متفرقة تضررت جراء الزلزال.

كما انتشلت فرق البحث والإنقاذ عددا من جثث الضحايا في مناطق متفرقة. ففي إقليم الحوز، أظهر بث مباشر عمليات إخراج جثث ضحايا بقرية (ثلاث نيعقوب).

كما أخرجت فرق الإنقاذ جثث ضحايا من أحد المباني المدمرة جراء الزلزال في باب فتوح بمدينة مراكش.





وأظهرت لقطات محاولة فرق الإنقاذ انتشال جثة امرأة من تحت أنقاض منزلها في قرية (تنيرت) بإقليم الحوز.

وباشرت فرق الإنقاذ الأجنبية عملها لتلتحق بنظيرتها المغربية، مباشرة عقب وصولها إلى المغرب أمس الأحد.

وقد أعلن المغرب أمس، الموافقة على عروض مساعدة أربع دول لدعم جهود الإنقاذ، وهي إسبانيا وقطر والمملكة المتحدة والإمارات، وفق بيان وزارة الداخلية المغربية.

ولم تتوقف المبادرات الشعبية لدعم ضحايا الزلزال؛ إذ توافدت عشرات الشاحنات والسيارات، على المناطق المتضررة، محملة بالمساعدات الغذائية والأغطية والأفرشة، وفق ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي.





وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة، 7 درجات على مقياس ريختر، ومركزه منطقة الحوز، وضرب عدة مدن منها العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن المملكة) ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، بحسب المعهد الوطني للجيوفيزياء، الذي وصف الزلزال بأنه “الأعنف منذ قرن”.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية مساء الأحد، أودى الزلزال بحياة 2497 شخصا وأصاب 2476، وأسفر عن دمار مادي كبير.