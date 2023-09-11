زلزال المغرب.. مروحيات عسكرية تُلقي مساعدات في مناطق جبلية معزولة وإنشاء مخيمات للمتضررين (فيديو)

بثت القناة الثانية المغربية لقطات لمروحية عسكرية تُلقي مساعدات في مناطق جبلية معزولة من قرية (مرزكان) قرب مركز الزلزال صباح اليوم الاثنين.

◀️ مروحيات عسكرية توصل المساعدات الى الساكنة المعزولة. الصور هذا الصباح من دوار مرزكان بجماعة إغيل، على بعد كيلومترين ونصف من بؤرة زلزال الحوز المدمر. الصور لفريق القناة الثانية من عين المكان.#زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/2ojJq3q7g4 — 2M.ma (@2MInteractive) September 11, 2023

كما أظهرت صور مخيمات أنشأتها السلطات المغربية للمتضررين من الزلزال في منطقة أسني بإقليم الحوز.

في هذا السياق، نظم متطوعون من إقليم الحسيمة شمالي المغرب قافلة تضامنية إلى قرية ويرغان بإقليم الحوز، التي تضررت كباقي المناطق التي ضربها الزلزال.

ووزع المتطوعون مساعدات غذائية وأغطية وملابس على سكان القرية، في إطار الهبّة التضامنية الشعبية مع الناجين من ضحايا الزلزال.

وتشهد مناطق كثيرة في المغرب حملات تضامن شعبية لجمع المساعدات والمواد الأساسية لتوزيعها على المتضررين من الزلزال.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد أعلنت اليوم الاثنين، تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية المشاركة حاليا في عمليات الإغاثة في المغرب بعد الزلزال.

كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح الهلال الأحمر المغربي مئتي ألف دولار مساعدات إنسانية طارئة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء يوم الجمعة الماضي.

ووصلت مجموعة الإنقاذ القطرية إلى المغرب محملة بالمعدات والآليات اللازمة للإنقاذ والبحث، وبمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الزلزال.

وكانت الدفعة الأولى من المجموعة قد وصلت إلى المغرب في وقت سابق للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ.

وأعلن المغرب، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2497 قتيلا، و2476 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.