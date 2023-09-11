زلزال المغرب.. مسؤول بالصحة العالمية: الوضع بالغ الصعوبة وعرضنا المساعدة على الحكومة (فيديو)

قال ريك برينان مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنهم عرضوا المساعدة على السلطات المغربية، وبانتظار الموافقة لمساندة متضرري الزلزال.

وأوضح برينان في حديث مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، أنهم “مستعدون لتقديم كافة المساعدات الضرورية للمتضررين من الزلزال في المغرب”.

وأضاف أن عددًا من لقوا مصرعهم جراء الزلزال قد يرتفع مع تواصل أعمال رفع الأنقاض.

وأثنى برينان على جهود الحكومة المغربية، وقال إنها تقوم بعمل شجاع في مساعدة المتضررين وضحايا الزلزال.

د. ريك برينان مدير الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية "عرضنا المساعدة وبانتظار موافقة الدولة لمساندة متضرري #زلزال_المغرب" pic.twitter.com/6tipRAcGpB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

ووصف الوضع في المغرب بـ”بالغ الصعوبة”، حيث أن العديد من المتضررين يعيشون في مناطق ريفية، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن تكمن في إنقاذ من تعرضوا إلى إصابة مباشرة من الزلزال، ونقلهم لتلقي الرعاية الصحية.

وقال إن بعض الإصابات تهدد حياة الناس بعدما سقطت عليهم المباني التي كانوا فيها، لافتًا إلى أن هناك من بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة، و”عنصر الزمن هنا مهم جدًا حيث إن كل ساعة قد تكون فارقة في حياتهم”.

وأشار إلى وجود احتياجات للماء والغذاء، مؤكدًا أهمية عمل المستشفيات بكفاءة للقيام بدورها، وتوفير الاحتياجات من الأدوية.

وشدد المسؤول في منظمة الصحة العالمية على ضرورة توفير مأوى لمن لا مأوى له، مع التأكيد “على النظافة العامة حتى لا تنتشر الأمراض وخصوصًا التنفسية”.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مركزه منطقة الحوز، مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأعلن المغرب، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنًا عدة في المملكة، إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.