صور بالأقمار الصناعية ومن الجو تكشف حجم الدمار الذي سبّبه زلزال المغرب (فيديو)

كشفت صور التُقطت من الجو، وأخرى باستخدام الأقمار الصناعية، حجم الدمار الذي تعرضت له مدن عدة ومناطق مختلفة في المغرب، بعد أن ضربها زلزال قوي قبل أيام.

وأظهرت صور أقمار صناعية من شركة “ماكسار” الدمار الذي لحق بالقرى الجبلية والمباني المنهارة، كما ظهر عدد من المروحيات التي تُستخدم في عمليات الإغاثة والإنقاذ.

صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار الذي خلفه #زلزال_المغرب pic.twitter.com/v9dwujpL6g — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت من الجو صورة أوضح لحجم الدمار الهائل الذي خلّفه الزلزال في القرى النائية بالجبال، كما يظهر في المقاطع أفراد من فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مساء الاثنين، ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال إلى 2862 قتيلًا و2562 مصابًا، في أحدث حصيلة تعلنها السلطات. وسبق أن أعلنت الوزارة في بيان، عصر الاثنين، أنه تم دفن 2530 من الضحايا.

وفي السياق، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الأولوية حاليًّا لعمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للمنكوبين والمتضررين.

وصرّح أخنوش بأن الحكومة تعمل على إعداد برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة. وأشار إلى تضرر نحو 500 مدرسة، إضافة إلى مراكز صحية وعدد من الطرق.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مدنًا مغربية عدة، مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، ودمار عدد كبير من المنازل والمباني.