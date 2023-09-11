“عظّم الله أجرك يا وطني”.. متصلة مغربية تجهش بالبكاء على الهواء (فيديو)

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

انخرطت متصلة مغربية بقناة الجزيرة مباشر في البكاء على الهواء، وقدمت التعازي لوطنها في ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب عددًا من مدن البلاد وأقاليمها في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي.

وقالت المتصلة: “عظّم الله أجرك يا وطني”، مضيفة أن بلدها في “كارثة” بسبب الزلزال القوي الذي تسبب في دمار واسع قبل أن تمنعها دموعها من الاستمرار في الحديث للحظات.

وذكرت أن بعضًا من أقربائها وأصدقائها تضرروا بشدة من الزلزال.

"عظّم الله أجرك يا وطني".. متصلة مغربية تجهش بالبكاء على الهواء#زلزال_المغرب pic.twitter.com/EgIWbXZFdM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

وضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وذكر المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال في منطقة الحوز.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.