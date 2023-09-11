سياسة|فلسطين

فلسطين.. الاحتلال يعتقل 4 طلاب ووالد طالب بمدرسة رياض الأقصى (فيديو)

(الأناضول)
11/9/2023

بثت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة تظهر اعتقال قوات الاحتلال 4 من الطلبة الفلسطينيين في مدرسة رياض الأقصى الواقعة بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطلاب الأربعة من مدرسة رياض الأقصى، واعتقلت المقدسي زين الماجد، وهو والد طالب لم يتمكن الاحتلال من اعتقاله.

واعتبرت شبكة القسطل الإخبارية أن اعتقال الطلاب يأتي في إطار الحرب المستمرة على التعليم في مدينة القدس، وقالت إن قوات الاحتلال عمدت إلى التضييق على طلبة مدرسة رياض الأقصى، وتدقيق هوياتهم، ومنعتهم من دخول مدرستهم في المسجد الأقصى ثم اعتقلت عددًا منهم.

 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، في مدينة القدس صباح اليوم هم: مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمالا، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

المصدر : الجزيرة مباشر