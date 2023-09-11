فلسطين.. الاحتلال يعتقل 4 طلاب ووالد طالب بمدرسة رياض الأقصى (فيديو)

بثت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، لقطات مصورة تظهر اعتقال قوات الاحتلال 4 من الطلبة الفلسطينيين في مدرسة رياض الأقصى الواقعة بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطلاب الأربعة من مدرسة رياض الأقصى، واعتقلت المقدسي زين الماجد، وهو والد طالب لم يتمكن الاحتلال من اعتقاله.

قوات الاحتلال تعتقل أربعة طلاب من مدرسة رياض الأقصى وتعتقل المقدسي زين الماجد، وهو والد طالب لم يتمكن الاحتلال من اعتقاله. pic.twitter.com/94KZJSySgW — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 11, 2023

واعتبرت شبكة القسطل الإخبارية أن اعتقال الطلاب يأتي في إطار الحرب المستمرة على التعليم في مدينة القدس، وقالت إن قوات الاحتلال عمدت إلى التضييق على طلبة مدرسة رياض الأقصى، وتدقيق هوياتهم، ومنعتهم من دخول مدرستهم في المسجد الأقصى ثم اعتقلت عددًا منهم.

حرب مستمرة على التعليم في القدس.. قوات الاحتلال تضيق على طلبة مدرسة رياض الأقصى وتدقق هوياتهم وتمنعهم الدخول لمدرستهم في المسجد الأقصى وتعتقل عدداً منهم pic.twitter.com/EVvH7C2AwH — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 11, 2023

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، في مدينة القدس صباح اليوم هم: مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمالا، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.