قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا وتصيب العشرات في مخيم “عقبة جبر” (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من مخيم عقبة جبر شرقي الضفة الغربية، بعد عملية سريعة اعتقلت خلالها فلسطينيا واحدا، وأصابت العشرات.

وقال شهود عيان إن القوة الإسرائيلية انسحبت بعد مواجهات مع عشرات من الفلسطينيين.

تغطية صحفية: جانب من المواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/SZhkMoGN3z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 11, 2023

وذكر الشهود، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا فلسطينيا خلال العملية بعد محاصرة منزله.

وقالت مصادر طبية فلسطينية للأناضول، إن مواطنَين أصيبا بالرصاص الحي، وأصيب العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم عقبة جبر.

من نقطة صفر.. جانب من الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا، صباح اليوم. pic.twitter.com/yM7PqXcrqg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 11, 2023

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، هم: مهران عمار حميدان، ومحمود مشهور منصور من بلدة بدو شمالا، ومحمود زحايكة من بلدة جبل المكبر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.