ليبيا.. مصرع 12 على الأقل واستغاثات متواصلة بسبب العاصفة “دانيال” (فيديو)

قال مدير المركز الطبي لمدينة البيضاء “عبدالرحيم مازق” إن المركز استقبل حتى الآن 12 حالة وفاة، إثر فيضانات اجتاحت عدة مناطق شرقي البلاد.

وأضاف مازق للجزيرة مباشر، أن العشرات من الجثث لعائلات لم يتم إنتشالها بعد جراء السيول بمدينتي البيضاء وشحات.

واجتاحت العاصفة المتوسطية “دانيال”، أمس الأحد، عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة لقناة “ليبيا الأحرار” إن أكثر المناطق المتضررة من التقلبات الجوية حتى الآن، ساحل الجبل الأخضر وتوكرة.

من جانبه، وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة شركات خدمية وهيئات أمنية، بنقل فرقها إلى المنطقة الشرقية لتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته، أعلن عميد بلدية البيضاء بشرق البلاد، صفي الدين إدريس هيبة، خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، مطالبا المسؤولين بالتدخل السريع والعاجل.

وطالب هيبة في تسجيل مصور نشرته البلدية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، السكان بالبقاء داخل بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما طالب الأجهزة الأمنية والخدمية بمساعدة العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

ونشر مواطنون استغاثات على مواقع التواصل، بعد تعرض ممتلكاتهم لأضرار بالغة جراء الفيضانات.

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبي، أمس، إنه يتابع بقلق بالغ ما يجري في ليبيا عامة وفي مناطق الشرق خاصة من تقلبات جوية وسيول عارمة أحدثت أضرارا فادحة بالأرواح والممتلكات.

وطالب المجلس في بيان نشره مكتبه الإعلامي “أجهزة الدولة في شرق البلاد وغربها ببذل الجهد والعمل معًا لإدارة الأزمة وتجاوز المحنة حفاظًا على أرواح المواطنين وأموالهم”.

وكانت السلطات بشرق ليبيا قد أعلنت، يوم السبت، حالة الطوارئ القصوى، وإيقاف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، وإغلاق المحال التجارية وحظر التجوال، وذلك لمواجهة أي تأثيرات للعاصفة المتوسطية “دانيال”.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، في ذات اليوم، من “تقلبات جوية تؤثر في مناطق شمال شرق ليبيا يوم الأحد، مصحوبة برياح قوية على معظم المناطق، تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة أحيانا.