“ماتت أمي وجدتي وإخواني”.. مشهد مفجع لطفل فقد أفرادا من عائلته في زلزال المغرب (فيديو)

تستمر قصص مآسي زلزال المغرب بالظهور، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا يظهر طفلًا صغيرًا فقدَ أغلب أفراد عائلته.

ويظهر في تسجيل منتشر الطفل المفجوع بأهله وهو يجيب عن سؤال حول عائلته، ويقول إن والدته وجدته وإخوانه جميعًا لقوا حتفهم جراء الزلزال.

وأضاف “بقيت أنا وجدي وبابا وعمي”.

ولا تزال المملكة المغربية تحت صدمة الزلزال الأعنف من نوعه، الذي بلغت شدته 7 درجات على مقياس “ريختر”، حسب ما ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (6,8 حسب هيئة الزلازل الأمريكية).

وبقيت الحصيلة المؤقتة للضحايا مستقرة في حدود 2122 شخصًا حتى السابعة والنصف مساء الأحد بالتوقيت المحلي وفق وزارة الداخلية، وعدد الجرحى في 2421.

وسجلت أكبر حصيلة للضحايا في إقليم الحوز (1351) جنوب مراكش حيث تم تحديد بؤرة الزلزال، وفق ما أعلنت الوزارة في وقت سابق عصر الأحد.