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مغربية تصاب بانهيار شديد بعدما فقدت 10 من عائلتها بسبب الزلزال (فيديو)

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

المغرب زلزال
تواصل فرق البحث والإنقاذ أعمالها في الأماكن التي ضربها الزلزال (رويترز)
11/9/2023-|آخر تحديث: 11/9/202312:46 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيبت إحدى المغربيات بانهيار شديد بعد أن فقدت 10 من أفراد عائلتها نتيجة للزلزال القوي الذي ضرب مدنًا عدة ومناطق في البلاد قبل أيام.

وبدت الصدمة واضحة على المرأة بينما كانت تروي كيف فقدت أفراد عائلتها تحت الأنقاض وسط محاولات من نسوة كن يحطن بها للتخفيف عنها، وحثها على الصبر.

وضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وقال المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إن مركز الزلزال في منطقة الحوز.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.

المصدر : الجزيرة مباشر