مغربية تصاب بانهيار شديد بعدما فقدت 10 من عائلتها بسبب الزلزال (فيديو)

ذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية.

أصيبت إحدى المغربيات بانهيار شديد بعد أن فقدت 10 من أفراد عائلتها نتيجة للزلزال القوي الذي ضرب مدنًا عدة ومناطق في البلاد قبل أيام.

وبدت الصدمة واضحة على المرأة بينما كانت تروي كيف فقدت أفراد عائلتها تحت الأنقاض وسط محاولات من نسوة كن يحطن بها للتخفيف عنها، وحثها على الصبر.

كلمات مرتبكة وأعصاب مرتعشة.. صدمة مغربية فقدت 10 أفراد من عائلتها#زلزال_المغرب #المغرب pic.twitter.com/l2QZbhxBXG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 10, 2023

وضرب زلزال قوي بقوة 7 درجات على مقياس “ريختر” مدنًا مغربية عدة مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد)، ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت.

وقال المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء إن مركز الزلزال في منطقة الحوز.

وذكرت وزارة الداخلية المغربية في بيان، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2122 وفاة و2421 جريحًا، وفق حصيلة غير نهائية.