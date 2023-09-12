المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي: نأمل توحيد أرقام ضحايا الفيضانات تجنبا لإثارة الفزع بين المواطنين (فيديو)

عبرت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي عن أملها توحيد أرقام الضحايا بين الأجهزة الحكومية تجنبا لإثارة الفزع بين المواطنين.

وقالت خلال مشاركتها، الاثنين، في برنامج “المسائية” الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر إن كارثة الفيضانات التي ضربت الشرق الليبي “أكبر مما توقعنا وأكبر من قدرات الأطقم الطبية على التعامل معها”.

وأمس الأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” القادم من البحر المتوسط عدة مناطق بشرق ليبيا والجبل الأخضر متسببا في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية في مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة ودرنة.

وأضافت نجوى أن المجلس الرئاسي الليبي أعلن مناطق برقة ودرنة المتضررة من الإعصار مناطق منكوبة.

وناشدت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم للمناطق المنكوبة، جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال”.

وسط تحذيرات نشطاء ونداء استغاثة مواطنين … العاصفة "دانيال" تجتاح مدن ليبية عدة وتسبب أضرارًا كارثية#ليبيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/eSGI0Auc4r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

وكان المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر قد قال إن أكثر من 2000 لقوا حتفهم وفُقد ما بين 5 و6 آلاف في مدينة درنة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا.





وأكد أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي أن الوضع في مدينة درنة “كارثي” جراء آثار العاصفة دانيال، منوها إلى أن عدد الضحايا جراء الفيضانات التي تجتاح المنطقة منذ أمس “تجاوز الألفين وعدد المفقودين كبير جدا”.

وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في بيان “شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة وما تسببت به من خسائر هائلة في الأرواح والممتلكات وتضرر للبنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم”.

وناشد البيان تلك الجهات دعم “جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية”.

وأضاف “نحن على يقين بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة، وتعافيها من هذه الكارثة الطبيعية”.

وحث المجلس جميع المواطنين على “الالتزام بتعليمات السلامة، والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية والتعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة”.

وكانت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قد أعلنت تجهيز مساعدات إنسانية لإرسالها إلى ليبيا، وقالت في منشور على منصة “إكس” إنه “استجابة لنداء استغاثة دولية أطلقتها الحكومة الليبية، نستعد لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا”.

وأضافت أن المساعدات تشمل “فريق نجدة من 150 عنصرا، وخياما ومستلزماتها، وسيارتي إنقاذ، و4 قوارب، ومولد كهرباء ومستلزمات أخرى”.