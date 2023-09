زلزال المغرب.. حصيلة القتلى مرشحة للزيادة والصليب الأحمر يسعى لجمع أكثر من 100 مليون دولار

ناشد الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وقالت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية”.

وأضافت أنّ الأموال مطلوبة من أجل “الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية”. وتابعت “نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث”.

The IFRC has launched an emergency appeal for 100 million Swiss Francs to further scale up relief efforts of @MaMrcs.

"This emergency response is a marathon, not a sprint: people affected by the earthquake will need support for weeks and months to come", says @jagan_chapagain.

— IFRC (@ifrc) September 12, 2023