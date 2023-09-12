زلزال المغرب.. حصيلة القتلى مرشحة للزيادة والصليب الأحمر يسعى لجمع أكثر من 100 مليون دولار

رجال الإنقاذ لم يصلوا بعد إلى قرى جبلية نائية عانت بعضا من أسوأ مشاهد الدمار

ناشد الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة التي يحتاجها المغرب بشدة، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وقالت كارولين هولت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية”.

وأضافت أنّ الأموال مطلوبة من أجل “الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية”. وتابعت “نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث”.

The IFRC has launched an emergency appeal for 100 million Swiss Francs to further scale up relief efforts of @MaMrcs. "This emergency response is a marathon, not a sprint: people affected by the earthquake will need support for weeks and months to come", says @jagan_chapagain. — IFRC (@ifrc) September 12, 2023

من أسوأ مشاهد الدمار

في السياق، واصلت فرق البحث والإنقاذ من داخل المغرب وخارجه أعمال الحفر بين أنقاض المنازل المبنية من الطوب، على أمل العثور على علامات حياة، في سباق مع الزمن.

ويواجه كثير من الناجين من هذا الزلزال ظروفا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها، اليوم الثلاثاء، بعد أن قضوا ليلة رابعة في العراء، كما أن رجال الإنقاذ لم يصلوا بعد إلى قرى جبلية نائية عانت بعضا من أسوأ مشاهد الدمار.

ووصل عدد قتلى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، في وقت متأخر الجمعة الماضي، إلى 2901 شخصا وأكثر من 5530 مصابا، بحسب التلفزيون الرسمي. لكن هذه الأرقام مرشحة للزيادة على الأرجح.

🔴عاجل | الداخلية المغربية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2901 والمصابين إلى 5530#زلزال_المغرب pic.twitter.com/2rlNbtTpqr — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2023

تجدر الإشارة إلى أن هذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب المملكة منذ زلزال العام 1960 والذي دمّر مدينة أغادير على ساحل المحيط الأطلسي، ممّا أسفر آنذاك عن مقتل ما بين 12 ألف و15 ألف شخص.

وأذِن المغرب لفرق الإنقاذ من بريطانيا وقطر وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة له، لكنّه رفض حتى الآن عروضاً من عدّة دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والجزائر.

ودافعت كارولين هولت عن الوتيرة البطيئة التي تستقبل فيها المملكة مزيداً من المساعدات الدولية.

وأشارت إلى أنّ “هذا حدث ساحق.. كان من شأنه أن يربك العديد من المجتمعات”، وأضافت أنّ “التنسيق والدراسة المتأنّية في هذه اللحظة أمر أساسي”.

كما أكدت أنّ “(الأمر) معقّد للغاية للوصول إلى هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها، وما زالت الاحتياجات تتزايد”.

وقالت “لذلك أعتقد أن الحكومة المغربية تتخذ خطوات حذرة فيما يتعلق بالانفتاح وقبول عروض الدعم الثنائية… (وتركّز) على نافذة البحث والإنقاذ قبل أن تغلق هذه النافذة للأسف، وهو ما سيتمّ بالتأكيد في الساعات المقبلة”.

"رائحة الموت تقابلها خيام الناجين".. دمار هائل في بلدة تلات نيعقوب بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة وبلغت قوته 7.2 على مقياس ريختر#زلزال_المغرب #المغرب #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/lAf81ZpCmS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 11, 2023

أماكن وعرة ومعزولة

ومع وقوع المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في أماكن وعرة ومعزولة، كان المشهد اليوم غير واضح المعالم مع إقامة بعض المخيمات بصورة منظمة ونقل الإمدادات جوا، بينما لم تصل مساعدات مطلقا لمواقع أخرى بسبب إغلاق الطرق جراء الصخور والانهيارات الناجمة عن الزلزال.

وخيَم بعض الناجين في العراء ومعهم متاعهم الذي جمعوه، على طول طريق تيزي نتاست الذي يربط “وديانا نائية” بمراكش بعد فرارهم من قراهم المدمرة.

ويعاني كثير من سكان القرى من انقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية منذ وقوع الزلزال، وقالوا إنهم اضطروا لإنقاذ أحبائهم وانتشال الجثامين المدفونة تحت أنقاض منازلهم المدمرة دون أي مساعدة.

وقال أرنو فريس من منظمة منقذون بلا حدود، وهي منظمة فرنسية غير حكومية متخصصة في الزلازل، إنهم عرضوا على السفارة المغربية في باريس إرسال فريق يضم 9 أفراد للمغرب لكن لم يأت أي رد من الرباط حتى الآن.

وأضاف “الآن وبعد مرور 4 أيام، فات أوان المغادرة لأننا هنا للعمل بشكل عاجل لإنقاذ الناس تحت الأنقاض وليس لاستكشاف الجثث. ذلك يحزننا جدا”.