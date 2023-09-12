عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا: هذا أكثر ما تحتاج إليه المناطق المنكوبة الآن (فيديو)

عمر بوشاح: الوضع كارثي ولا يوجد لأي أحد عذر عن التخلف عن مسؤوليته في هذه اللحظة

تحدّث عمر بوشاح، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن أكثر ما تحتاج إليه المناطق المنكوبة شرقي البلاد، بعد الإعصار الذي ضربها وخلّف آلاف القتلى والجرحى.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إن أكثر ما تحتاج إليه المناطق التي ضربها الإعصار هو “فرق الإنقاذ، لانتشال الجثث ومحاولة العثور على الناجين تحت الركام”.

وأضاف “نحتاج إلى فرق إسعاف ومستلزمات طبية ومستوصفات ميدانية”، حيث إن الأعداد كبيرة لا تستوعبها المستوصفات ذات الإمكانيات الضعيفة بالأصل، وفقًا لقوله.

وأشار إلى أن كل الجهات الرسمية توجهت إلى مكان وقوع الفيضانات، “فالوضع كارثي ولا يوجد لأي أحد عذر عن التخلف عن مسؤوليته في هذه اللحظة”، ذاكرًا أن “مدنًا دُمّرت بالكامل”.





والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار “3000” حالة وفاة مع آلاف المفقودين، وفق تصريح الثلاثاء، قاله للأناضول عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب.