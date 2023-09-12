مئات الليبيين في طرابلس يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات (فيديو)

قال الصليب والهلال الأحمر إن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”، بينما أكد أن “عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص”

أدى مئات الليبيين في العاصمة طرابلس صلاة الغائب على أرواح ضحايا العاصفة “دانيال” التي ضربت شرقي البلاد.

ووسط تضارب في أرقام الضحايا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، اليوم الثلاثاء، أن 2300 شخص على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن العاصفة دانيال، بينما تحدّث الصليب الأحمر عن حصيلة قتلى “ضخمة”.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، الذي ينتشر فريق تابع له في درنة منذ الاثنين، أن الفيضانات خلّفت كذلك نحو 7000 جريح، في حين ما زال هناك أكثر من 5000 في عداد المفقودين.

وبحسب مسؤولين في شرقي ليبيا، انهار السدان الرئيسيان على نهر وادي درنة الصغير، مساء الأحد، وهو ما تسبب في انزلاقات طينية ضخمة دمّرت جسورًا وجرفت العديد من المباني مع سكانها.

وقال مسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن “حصيلة القتلى ضخمة وقد تصل إلى الآلاف”، بينما أكد أن “عدد المفقودين وصل إلى نحو 10 آلاف شخص”.

وأضاف المسؤول أن “الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانات الصليب الأحمر الليبي وإمكانات الحكومة”.