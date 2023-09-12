ملك المغرب يتفقد المصابين من الزلزال في مراكش ويتبرع بالدم (فيديو)

قام عاهل المغرب الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بزيارة المستشفى الجامعي في مراكش، وتفقّد المصابين من الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك محمد السادس تبرع بالدم “تعبيرًا عن التضامن مع الضحايا والعائلات المكلومة”.





وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، زار الملك وحدتَي الإنعاش واستشفاء ضحايا الزلزال “في المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس” بمراكش، وتفقّد الخدمات الصحية المقدَّمة للمصابين من الفرق الطبية، على إثر الكارثة.

وبلغت قوة زلزال المغرب 7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل أكثر من 2900 وإصابة أكثر من 5500 شخص، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والمباني.

ورغم تلاشي الآمال في العثور على ناجين، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات وتوفير مأوى لمن فقدوا منازلهم وباتوا في العراء.