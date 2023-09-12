منهم 145 مصريا.. مركز طبرق الطبي يستقبل مئات الجثامين من ضحايا فيضانات العاصفة دانيال (فيديو)

تداول ناشطون تسجيلات مصورة تُظهر شاحنات كبيرة تحمل عشرات الجثث لحظة وصولها إلى طبرق

قال مركز طبرق الطبي، الثلاثاء، إنه استقبل أكثر من 300 جثة لضحايا العاصفة “دانيال” التي ضربت مناطق عدة في شرقي ليبيا خلال اليومين الماضيين.

ونشر المركز عبر صفحته على فيسبوك، صورًا تُظهر شاحنة كبيرة تحمل جثامين جرى انتشالها في مناطق طالتها العاصفة.

كما تداول ناشطون تسجيلات مصورة تُظهر شاحنات كبيرة تحمل عشرات الجثث لحظة وصولها إلى طبرق.

وفي الأثناء، أكدت سلطات أمن السواحل في ليبيا، الثلاثاء، مصرع 145 مصريًّا في الفيضانات.

وقالت الإدارة العامة لأمن السواحل بمدينة طبرق الليبية، في بيان على فيسبوك، إن جثامين 145 مصريًّا وصلت إلى مشرحة طبرق “لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم”.

وأضافت إدارة أمن السواحل في طبرق أن “جميع الوفيات تم ترحيلها إلى جمهورية مصر العربية”.

جثث على شواطئ درنة

ونشرت وكالة الأنباء الليبية تسجيلًا مصورًا يُظهر بعض جثث ضحايا السيول والفيضانات على شاطئ البحر في درنة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار “3000” حالة وفاة مع آلاف المفقودين، وفق تصريح الثلاثاء، قاله للأناضول عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب.